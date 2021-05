Business news: Enbw, utile in calo del 13,8 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Enbw ha subito nel primo trimestre del 2021 una contrazione dell'utile operativo (Ebitda rettificato) del 13,8 per cento su base annua a 814,1 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le ragioni del declino sono da individuare “nelle più deboli condizioni del vento” in Germania, che ha rallentato le turbine eoliche dell'azienda, e negli “effetti temporanei di valutazione, ad esempio in relazione agli impianti di stoccaggio del gas e all'aumento delle spese del personale per l'ampliamento della rete”. Tuttavia, il gruppo si attiene alle previsioni per il 2021. A ogni modo, il risultato finale registrato da Enbw nel primo trimestre è stato un utile consolidato di 321,1 milioni di euro, in netto miglioramento dalla perdita di 10,4 milioni di euro nello stesso periodo del 2020. Allo stesso tempo, Enbw ha aumentato il fatturato del 22,4 per cento a circa 6,83 miliardi di euro. Il numero di dipendenti è, infine, salito del 5,1 per cento a 24.828. “Per l'anno di esercizio in corso continuiamo a prevedere una leggera crescita degli utili”, ha commentato il direttore finanziario Thomas Kusterer. L'Ebitda dovrebbe quindi essere compreso tra 2,825 e 2,975 miliardi di euro, con un incremento dal 2 al 7 percento rispetto allo scorso anno. (Geb)