Business news: a Rheinmetall la commessa per la modernizzazione dei carri armati britannici

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall si è aggiudicato dal Regno Unito la commessa per la modernizzazione di 148 carri armati Challeger 2, in dotazione all'esercito britannico dal 1994. Il volume dell'ordine è di circa 770 milioni di euro, con le consegne previste tra il 2021 e il 2027. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i Challenger 2 saranno equipaggiati con nuovi cannoni a canna liscia da 120 millimetri, prodotti da Rheinmetall. Inoltre, il gruppo fornirà una torretta completamente nuova per i corazzati, con un'architettura di sistema digitale. I lavori avranno luogo in gran parte presso l'impianto Rheinmetall Bae Systems Land (Rbsl) a Telford, nel Regno Unito. RBSL è una joint venture tra Rheinmetall e il gruppo per la difesa britannico Bae Systmes, in cui l'azienda tedesca detiene una quota del 55 per cento. (Geb)