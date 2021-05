Business news: Repubblica Ceca, vendite settore dei servizi perdono il 7,9 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2021 il settore dei servizi della Repubblica Ceca ha visto le vendite calare del 7,9 per cento annuo. E' quanto risulta dai dati pubblicati dall'Ufficio ceco di statistica (Csu). Su base trimestrale c'è stato invece un aumento dello 0,5 per cento. A soffrire in modo particolare è il settore del turismo. Nel periodo gennaio-marzo di quest'anno il numero degli ospiti stranieri negli alberghi del Paese e nelle altre strutture ricettive, dalle pensioni ai campeggi, è sceso di quasi il 97 per cento. La percentuale dei visitatori cechi è invece diminuita dell' 86,4 per cento, sempre rispetto al primo trimestre del 2020. (Vap)