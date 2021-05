Business news: Czech Airlines riattiva cinque rotte e rafforza quelle esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Czech Airlines (Csa) riattiverà cinque rotte europee tra maggio e giugno. Lo rende noto la società ripresa dall'agenzia di stampa "Ctk". Dal 12 maggio e per quattro volte alla settimana riprendono i voli da Praga a Copenaghen. A inizio giugno saranno riattivate anche le rotte in direzione di Odessa (due volte alla settimana a partire dal primo giugno), Keflavik (quattro volte alla settimana a partire dal due giugno), Amsterdam (quotidianamente dal 4 giugno) e Malta (una volta alla settimana dal 14 giugno). Tra le rotte già operative ma che verranno potenziate ci sono quelle in direzione di Parigi, Stoccolma, Kiev e Mosca. Ulteriori riattivazioni dipenderanno dagli sviluppi della pandemia di coronavirus e dalle condizioni per le compagnie aeree. La notizia arriva nonostante una situazione complicata per la compagnia, che ha presentato istanza di fallimento e riorganizzazione a fine febbraio. (Vap)