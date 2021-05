Business news: BioNTech, utile di 1,1 miliardi di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech ha registrato un utile di 1,1 miliardi di euro nel primo trimestre del 2021, in aumento dai 366,9 miliardi di euro degli ultimi tre mesi del 2020. Come riferisce il quotidiano “Frakfurter Allgemeine Zeitung”, nel primo trimestre dello scorso anno, l'azienda aveva subito una perdita netta di 53 milioni di euro, a causa degli elevati costi per le attività di ricerca e sviluppo. Il deciso miglioramento è stato provocato dalla vendita del vaccino contro il Covid-19 che BioNTech ha prodotto con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. In questo modo, nei nei primi tre mesi dell'anno, il fatturato di BioNTech ha raggiunto i 2,05 miliardi di euro, maggiore di “oltre 70 volte” ai 27,7 milioni di euro registrati tra gennaio e marzo del 2020. Entro il 6 maggio scorso, più di 450 milioni di dosi di vaccino BioNTech-Pfizer sono state consegnate a 91 Paesi o regioni del mondo. (Geb)