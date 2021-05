Business news: Pkn Orlen fa richiesta formale per l'acquisizione di Pgnig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen vuole acquisire la società petrolifera e di gas Pgnig. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". Pkn Orlen ha reso nota l'intenzione di acquisire Pgnig all'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori (Uokik), l'antitrust polacco. Come spiega la compagnia in una nota, la richiesta trasmessa al Uokik dà inizio formale alla procedura di acquisizione. "Dopo l'acquisizione di Energa e dopo l'assenso della Commissione europea alla fusione con Grupa Lotos, questo è l'ennesimo passo verso la creazione di un unico forte gruppo energetico con un fatturato diversificato, un'accresciuta competitività sul mercato globale" e che renda possibile accelerare la transizione verde del settore dell'energia polacco, si legge nella nota. (Vap)