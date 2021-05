Business news: Spagna, per Acciona utile di 97 milioni nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa spagnola Acciona ha chiuso il primo trimestre del 2021 con un utile netto di 97 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "Energy News", i ricavi sono stati pari a 1,7 miliardi di euro (+5,5 per cento) rispetto allo scorso anno, principalmente grazie all'aumento di Energia (+20 per cento) e Infrastrutture (+4,5 per cento). Acciona ha effettuato investimenti per un totale di 950 milioni di euro, di cui 760 milioni di euro destinati all'energia e 121 milioni di euro alle infrastrutture. Se i piani dell'azienda energetica procedono secondo le sue previsioni, Acciona avrà una capacità rinnovabile totale di 30 GW entro il 2030, il triplo di quella attuale (10,7 GW). (Spm)