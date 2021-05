Business news: Russia, Apple fa causa all'Antitrust per la multa da 12 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Apple ha presentato un ricorso al tribunale arbitrale di Mosca contro il Servizio federale antimonopolio contestando una multa ricevuta dall'autority da 906 milioni di rubli (oltre 12 milioni di dollari). È quanto si apprende dal registro del tribunale, ripreso dai media russi. L'udienza preliminare per prevista per il 21 giugno 2021. Il 27 aprile, la Fas ha multato Apple di 906 milioni di rubli per aver abusato della sua posizione dominante nel mercato delle applicazioni mobili. L'autorità antitrust ha avviato il procedimento a seguito di una denuncia di Kaspersky Lab, secondo cui Apple avrebbe "irragionevolmente rifiutato" la sua applicazione per il parental control, Kaspersky Safe Kids. Fas ha rilevato che le regole per l'inclusione delle applicazioni nell'App Store consentono ad Apple di rifiutare sviluppatori di terze parti a propria discrezione, con rischi di restrizione della concorrenza. (Rum)