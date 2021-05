Business news: Serbia, produzione industriale in aumento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Serbia ha registrato un aumento a marzo del 6,1 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. Sono i dati pubblicati dalla rivista mensile "Makroekonomske analize i trendovi (Mat)". Secondo lo studio, l'aumento più elevato è stato nel settore della trasformazione con un aumento del 6,5 per cento, seguito da quello dell'estrazione mineraria del 5,7 per cento e dell'elettricità con il 5 per cento. "Su 24 aree dell'industria di trasformazione, 20 hanno avuto una tendenza in crescita. La produzione totale non solo sta crescendo, ma la crescita stessa sta accelerando", si legge nel rapporto. A marzo il valore delle esportazioni ha raggiunto circa 1,88 miliardi di euro, il 35 per cento in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il valore delle importazioni è aumentato dell'11,6 per cento e ammonta a 2,37 miliardi di euro. I prezzi dei servizi sono diminuiti a marzo, principalmente grazie alla riduzione dei pacchetti turistici, di circa il 16 per cento. (Seb)