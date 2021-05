Business news: Croatia Airlines assume Boston consulting per "strategia post-Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea della Croazia, Croatia Airlines, ha assunto il gruppo di consulenza statunitense Boston consulting group (Bcg) per elaborare una strategia aziendale "post-Covid". E' quanto ha reso noto la compagnia attraverso un comunicato. Croatia Airlines ha affermato che suoi loro esperti e Bcg lavoreranno insieme per "trovare i modi per aumentare e creare valore" nelle nuove circostanze. Secondo il comunicato verranno analizzate "le più ampie possibilità di mercato per collegare le destinazioni europee con l'Europa sudorientale, sviluppando il potenziale di entrate future e aumentando la produttività degli aerei". Croatia Airlines ha registrato perdite nette per 358 milioni di kune (47 milioni di euro) nel 2020, quasi 5 volte il valore delle perdite del 2019. Nel primo trimestre del 2021 la società ha già registrato una perdita netta di 96,9 milioni di kune (13 milioni di euro). (Seb)