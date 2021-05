Business news: Eon, risultato operativo aumentato del 14 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Eon ha registrato nel primo trimestre del 2021 un utile operativo ante oneri finanziari (Ebit) di 1,7 miliardi di euro, in aumento del 14 per cento su base annua. Allo stesso tempo, l'utile netto consolidato rettificato è salito del 19 percento a 809 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, tali sviluppi sono stati resi possibili dal rigido clima dello scorso inverno, che ha stimolato la domanda di energia, e dalla ristrutturazione delle attività di Eon nel Regno Unito. (Geb)