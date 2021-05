Business news: Thyssenkrupp rivede al rialzo le previsioni per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp ha nuovamente rivisto al rialzo le previsioni per il 2021, dopo un secondo trimestre migliore di quanto stimato in precedenza. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo sta beneficiando della ripresa nei settori della siderurgia e dell'auto, nonché di sviluppi positivi nella divisione componenti. Inoltre, la ristrutturazione in corso “sta dando i suoi frutti”. L'amministratore delegato Martina Merz ha dichiarato: “Abbiamo recuperato terreno nel secondo trimestre”. Tuttavia, Thyssenkrupp non è autorizzata a “riposare”. Secondo l'Ad, infatti, “vi è ancora molto lavoro davanti a noi”. Merz ha aggiunto: “Il riallineamento di Thyssenkrupp rimane un percorso di tanti piccoli passi”. Per l'anno di esercizio 2020-2021, il conglomerato prevede ora un aumento del fatturato “nella fascia bassa delle due cifre percentuali” migliorando la stima precedente a cifra singola. Nell'anno fiscale 2019-2020, il dato era di 29 miliardi di euro. (Geb)