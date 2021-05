Business news: governo britannico verso la vendita di NatWest Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha dato il via alla vendita di un'ulteriore quota di partecipazione di NatWest Group, la holding bancaria e assicurativa sostenuta dai contribuenti con sede a Edimburgo. A più di un decennio dal salvataggio operato dal governo britannico, il gruppo è a un passo dalla proprietà privata. Il Tesoro ha, infatti, disposto la vendita di circa 580 milioni di azioni, riducendo così la quota in suo possesso al 55 per cento. NatWest è rimasta a maggioranza statale dopo un salvataggio di 45 miliardi di sterline (52 miliardi di euro) nel 2008. L'ultima vendita di azioni del governo a investitori esterni è avvenuta nel 2018. La notizia circa la vendita imminente di azioni del gruppo anticipata dall’emittente televisiva "Sky News" ha causato un calo delle azioni della banca par all'1,5 per cento. Malgrado la perdita di valore registrata nell'ultimo periodo, il prezzo delle azioni di NatWest è più che raddoppiato rispetto al record negativo dello scorso settembre, quando le azioni hanno raggiunto la cifra di 90,5 (1,05 euro) pence. (Rel)