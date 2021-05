Business news: Renault conferma volontà di cedere Fonderie di Bretagna, bloccate da 3 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica Renault ha confermato la volontà di trovare un acquirente per la Fonderia di Bretagna, nel nord ovest della Francia, bloccata da tre settimane dai dipendenti contrari alla cessione. "In seguito al processo di informazione-consultazione dei dipendenti di un periodo di due mesi che è terminato Renault group lancia la ricerca di un acquirente per il sito di Caudan", si legge in un comunicato. "Renault group riafferma la sua determinazione a ricercare un acquirente" capace di mantenere "le attività e i posti di lavoro della Fonderia di Bretagna in modo perenne", prosegue la nota. Il costruttore chiede poi di mettere fine al blocco del sito, garantendo di avere "consapevolezza delle incertezze condivise dai dipendenti". (Frp)