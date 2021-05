Business news: Germania, dal governo 2 miliardi di euro per i computer quantistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato lo stanziamento di circa due miliardi di euro per lo sviluppo dei computer quantistici in Germania. In particolare, il ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha mobilitato 1,1 miliardi di euro, mentre dal dicastero dell'Economia ed Energia provengono 878 milioni di euro. L'obiettivo è realizzare un computer quantistico competitivo in Germania entro i prossimi cinque anni, come dichiarato dalla ministra dell'Istruzione e della Ricerca, Anja Karliczek. Per l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), allo stesso tempo dovrà essere sviluppato “un ecosistema associato con potenziali utenti”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il ministero dell'Istruzione e della Ricerca intende finanziare inizialmente la costruzione di “computer quantistici dimostrativi” dq 24 qubit. Entro i prossimi cinque anni, un computer quantistico tedesco competitivo dovrebbe essere dotato di almeno 100 qubit controllabili individualmente, da aumentare fino ad almeno 500 qubit. I computer quantistici attualmente più di maggiori dimensioni sono un terminale da 65 qubit di Ibm e un sistema da 54 qubit di Google. (Geb)