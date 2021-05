Business news: Norvegia, governo punta a prelievi record dal Fondo sovrano per favorire la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dare impulso alla ripresa economica post-pandemia, la Norvegia si affida al Fondo sovrano nazionale da oltre 1.100 miliardi di euro. Il governo guidato dai Conservatori di Erna Solberg intende infatti aumentare il cosiddetto deficit fiscale strutturale non petrolifero per il 2021 a circa 50 miliardi di euro, rispetto ai 36 dello scorso anno. Il totale delle risorse sottratte al Fondo sovrano dovrebbe dunque rappresentare il 3,7 per cento del valore complessivo, in aumento rispetto alla stima del 3,3 per cento effettuata dalla Banca centrale norvegese. In base alle previsioni del ministero delle Finanze di Oslo, il prodotto interno lordo della Norvegia dovrebbe crescere del 3,7 per cento nel 2021, senza tenere conto dell'esplorazione e del trasporto di gas e petrolio. (Sts)