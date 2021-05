Business news: Samsung non parteciperà al "Mobile World Congress" di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale dell'elettronica coreana Samsung non parteciperà in presenza al "Mobile World Congress 2021" di Barcellona, che si terrà dal 28 giugno al primo luglio, a causa della situazione sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus. In un comunicato l'azienda ha spiegato di aver preso questa decisione in quanto "la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti, partner e clienti", augurandosi di poter partecipare virtualmente. La defezione di Samsung si aggiunge a quelle già annunciate, tra gli altri, da Google, Sony, Ericcson, Nokia, Oracle, Facebook, Cisco e British Telecom (Bt). (Spm)