Business news: Regno Unito, produzione industriale cresciuta dell'1,8 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale nel Regno Unito a marzo è cresciuta dell'1,8 per cento rispetto a febbraio e, in termini annuali, del 3,6 per cento. È quanto riferisce l’Istituto di statistica nazionale (Ons). Il volume della produzione nel comparto manifatturiero a marzo in termini mensili è aumentato del 2,1 per cento rispetto a una crescita prevista dell’1 per cento. Su base annuale, invece, il dato è cresciuto del 4,8 per cento, mentre gli esperti stimavano un aumento del 3,8 per cento. (Rel)