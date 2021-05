Business news: per spagnola Iberdrola -19 per cento utile nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola nel primo trimestre di quest'anno ha registrato un utile netto di 1,025 miliardi di euro, il 19,5 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", questo importo non tiene conto, tuttavia, dell'utile straordinario di 485 milioni di euro derivante dalla vendita della sua partecipazione dell'8,07 per cento in Siemens Gamesa. "L'accelerazione degli investimenti ci permetterà di crescere a un ritmo più veloce di quello inizialmente previsto, per esempio in Spagna, dove stiamo generando più di 30 mila nuovi posti di lavoro presso i nostri fornitori. Iberdrola sta usando tutta la sua forza finanziaria e la sua leadership al servizio della ripresa economica dei paesi in cui operiamo", ha affermato il presidente della società, Ignacio Sanchez Galan. (Spm)