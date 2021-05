Business news: Smith (Air France-Klm), mercato tornerà a livelli pre-Covid nel 2024 o nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato internazionale del trasporto aereo non tornerà ai livelli precedenti alla crisi del coronavirus prima del 2024 o del 2024. Lo ha detto il presidente di Air France-Klm, Ben Smith, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". "Ma ci saranno meno attori, con il consolidamento che si annuncia", spiega Smith. Il presidente del gruppo sottolinea che il miglioramento dei risultati dipenderà molto "dai vaccini e dalla riapertura delle frontiere". "Oggi siamo al 48 per cento delle nostre capacità del 2019 e saremo tra il 55 e il 65 per cento durante l'estate", ha affermato Smith. Gli interessi non sono sempre allineati tra Klm e Air France – continua Smith –. Ma quello che importa è che per la gestione gli azionisti siano convinti dalla gestione del gruppo". Cosa che avviene, spiega il dirigente, ricordando che Francia e Paesi Bassi vogliono che le "due compagnie del gruppo siano competitive e di una taglia sufficiente per far fronte alla concorrenza". Il presidente di Air France-Klm torna poi sulla polemica riguardante il suo compenso, definendola "spiacevole". "Ho investito la metà del mio stipendio fisso acquistando azioni del gruppo Air France-Klm nel 2018 e nel 2019 perché credo profondamente nel suo futuro. Dall'inizio della crisi ho immediatamente abbassato la mia remunerazione del 25 per cento e ho rinunciato al mio bonus 2020", ha detto il dirigente. (Frp)