Business news: Germania, inflazione aumentata al 2 per cento ad aprile

- L'inflazione in Germania è aumentata al 2 per cento ad aprile scorso, toccando il massimo degli ultimi due anni. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), confermando i dati preliminari. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il livello generale dei prezzi è salito per il quarto mese consecutivo. A gennaio, l'inflazione era dell'1 pe cento, a febbraio dell'1,3 per cento e a marzo dell'1,7 per cento. L'incremento di aprile è stato determinato principalmente dai prezzi dell'energia, aumentati del 7,9 per cento. Il costo dei carburanti ha sperimentato un balzo del 23,3 per cento, quello del gasolio da riscaldamento del 21 per cento. (Geb)