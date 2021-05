Business news: Allianz, risultato operativo in aumento del 45 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per le assicurazioni tedesco Allianz ha registrato nel primo trimestre del 2021 un aumento del 45 per cento del risultato operativo, a 3,3 miliardi di euro. “È un inizio incoraggiante e ci rende fiduciosi di poter raggiungere i nostri obiettivi per il 2021”, ha commentato l'amministratore delegato Oliver Baete. Per l'anno in corso, l'Ad continua quindi ad aspettarsi un risultato compreso tra 11 e 13 miliardi di euro. Intanto, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tra gennaio e marzo scorso l'utile netto è aumentato dell'83 percento a 2,6 miliardi di euro. Il fatturato totale da premi assicurativi e commissioni sui fondi è, invece, diminuito del 2,6 percento a 41,4 miliardi di euro. (Geb)