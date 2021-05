Business news: Bayer, utile operativo in calo del 6 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer ha subito nel primo trimestre del 2021 una contrazione dell'utile operativo rettificato (Ebitda) del 6 per cento a 4,12 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato è dovuto agli effetti valutari negativi. Allo stesso tempo, il fatturato di Bayer, aggiustato per gli effetti valutari, è diminuito del 4 per cento a 12,33 miliardi di euro. Con l'aggiustamento per gli effetti valutari, il dato registra un aumento del 2,8 percento. Bayer ha confermato gli obiettivi per il 2021. Il gruppo punta a un fatturato adeguato agli effetti valutari compreso tra 42 e 43 miliardi di euro, con l'Ebitda tra 11,2 e 11,5 miliardi di euro. (Geb)