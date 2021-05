Monza: controlli della Polizia locale nei negozi etnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Carne conservata in celle frigorifere non funzionanti e prodotti alimentari con un'autorizzazione di vendita valida solo per India, Nepal e Buthan. È questo il risultato di un controllo effettuato martedì dalla Polizia Locale in un negozio etnico nel quartiere Regina Pacis”. Lo comunica l'Assessore alla Sicurezza Federico Arena che specifica che “la merce era conservata in pessime condizioni igieniche e lavorata senza rispettare le normative in materia di sicurezza degli alimenti”. Martedì gli agenti della Polizia Locale, nel corso di un controllo, all'interno di un negozio etnico hanno scoperto l'esistenza di un reparto di macelleria e il taglio delle carni era effettuato da un cittadino straniero che non aveva i requisiti tecnici per svolgere tale attività: infatti era privo di specifica formazione in materia di sicurezza e trattamento degli alimenti (Haccp). La cella frigorifera nella quale erano conservati busti interi di carne era a una temperatura di +20 gradi ed emanava un forte odore tale da far pensare che gli alimenti non fossero conservati in maniera idonea. Per questo motivo la Polizia Locale ha provveduto a informare l'Ats per quanto di competenza sanitaria. (segue) (Com)