Agroalimentare: Coldiretti Lazio, riapre mercato Campagna amica a Parco della Musica

- Da domani torna all'Auditorium Parco della Musica uno dei mercati di Campagna Amica più amati della Capitale. L'appuntamento con cadenza settimanale si svolgerà ogni sabato dalle 8.30 alle 14 in viale Pietro De Coubertin, 30. Secondo i dati elaborati da Coldiretti Lazio si registra "un aumento delle presenze ai Mercati di Campagna Amica di circa il 30 per cento nel periodo della pandemia. In crescita anche i consumi, che sono passati da una spesa media di 27 a 34 euro, così come sono stati aperti circa il 20% in più di mercati in tutto il Lazio". "La riapertura del mercato all'Auditorium Parco della Musica - spiegano da Coldiretti Lazio - conferma il trend positivo che ha fatto registrare negli ultimi mesi una crescita a Roma e nel Lazio della rete dei mercati di Campagna Amica. Un sostegno al Made in Italy, particolarmente importante in questo periodo per le aziende, già vessate dalla crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria. I nostri mercati rappresentano una garanzia, grazie ai controlli continui a cui vengono sottoposti i prodotti venduti degli agricoltori". A caratterizzare i mercati di Campagna Amica è anche il rapporto di fiducia che si instaura con i produttori. Questo è uno dei punti di forza di questa realtà, in cui si ha la possibilità di confrontarsi direttamente con gli agricoltori e attraverso di loro, ripercorrere le tradizioni del territorio, legate proprio a quei prodotti genuini e sani che mettono a disposizione dei consumatori.(Com)