Roma: Campidoglio, proseguono lavori messa in sicurezza Villa Celimontana per riapertura

- Il dipartimento tutela ambientale del Comune di Roma comunica che i lavori per la messa in sicurezza di Villa Celimontana, nel Municipio I, proseguono in vista di una sua parziale apertura. La villa è oggetto di interventi consistenti volti a ridurre il rischio e a preservarne la bellezza. Gli operatori stanno proseguendo con lavori di messa in sicurezza di tutta l'area verde. Il Dipartimento spiega che l'eventuale riapertura di una parte della villa è prevista per la fine di maggio 2021. "Il lavoro dei nostri giardinieri a Villa Celimontana prosegue senza sosta. Mettere in sicurezza questa importante area verde, situata sul colle del Celio, è un'assoluta priorità. Continueremo gli interventi speditamente assicurando una riapertura quanto più veloce possibile", dichiara l'assessora alle politiche del verde Laura Fiorini. (Com)