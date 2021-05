Messico: Lopez Obrador promette giustizia per omicidio candidato sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha promesso tutto l'impegno del governo federale per assicurare alla giustizia i responsabili dell'uccisione di Abel Murrieta Gutierrez, candidato a sindaco della città di Cajeme, nello stato di Sonora. "Prima di tutto esprimiamo il nostro dolore per questo fatto. È davvero molto triste che succedano cose come queste, e trasmettiamo il cordoglio alle famiglie. Ma anche l'impegno di portare a compimento le indagini e punire i responsabili", ha detto Lopez Obrador commentando, nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, l'assassinio avvenuto ieri, in pieno giorno, mentre il politico era impegnato in un evento di campagna elettorale. "Questa mattina abbiamo deciso di portare avanti indagini a fondo, aiuteremo lo stato di Sonora per tutto ciò che sarà necessario, apriremo un coordinamento con la Procura", ha aggiunto "Amlo" definendo quello della campagna elettorale "un periodo difficile". (segue) (Mec)