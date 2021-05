Messico: Lopez Obrador promette giustizia per omicidio candidato sindaco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da marzo ad oggi, sono stati uccisi una dozzina di candidati ai vari incarichi messi in palio alle elezioni federali di giugno. Secondo le ultime stime fornite dai media locali, 234 persone hanno denunciato di aver subito minacce o aggressioni, mentre 65 politici viaggiano con la scorta. All'inizio di marzo il governo a messo in campo un piano di sicurezza straordinario destinato proprio a contenere il numero di aggressioni ai candidati, nel tenativo di invertire una triste tendenza ripetuta negli anni. La preoccupazione era soprattutto sulle estorsioni, i ricatti, le cooptazioni e le pressioni che la criminalità organizzata porta avanti in almeno nove stati del paese: Morelos, Guerrero, Michoacan, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jaliosco, Guanajuato e Bassa California. (segue) (Mec)