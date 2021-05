Messico: Lopez Obrador promette giustizia per omicidio candidato sindaco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 6 giugno il paese nordamericano andrà alle urne per una tornata elettorale definita "storica" per la quantità di posti da assegnare. In ballo ci sono un totale di 500 incarichi a livello federale e 19.915 a livello di Stati e amministrazioni locali. In primo piano c'è il rinnovo dell'intero Congreso de la Union, la Camera bassa del parlamento messicano: 300 deputati saranno eletti con sistema maggioritario e 200 su base proporzionale. La nouva Camera inizierà i lavori il 1 settembre del 2021. Urne aperte in tutti e 31 gli Stati del paese e nel Distretto federale, l'entità amministrativa che comprende la capitale Città del Messico, ma solo in 15 casi si dovrà rinnovare l'incarico di governatore. (segue) (Mec)