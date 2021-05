Italia-Argentina: colloquio Di Maio-Solà, focus su prossimi impegni internazionali e crisi venezuelana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi alla Farnesina il ministro degli Affari Esteri, del Commercio Internazionale e del Culto argentino, Felipe Solà. Lo riferisce una nota della Farnesina. I due ministri hanno fatto il punto sull’ottimo stato delle relazioni bilaterali, caratterizzate da un profondo legame storico e culturale, anche grazie alla presenza in Argentina della più grande comunità italiana all’estero, e da una consolidata e strategica collaborazione economica, arricchita dalle attività di un significativo numero di qualificate imprese italiane. I ministri hanno quindi concordato sull’opportunità di approfondire ulteriormente il dialogo politico anche in vista dei prossimi comuni appuntamenti del G20, della COP 26 e della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. Dopo una disamina del contrasto alla pandemia, i due Ministri hanno esaminato gli ultimi sviluppi in America Latina, con particolare riferimento alla crisi venezuelana, conclude la nota. (Com)