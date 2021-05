Roma: LR, rigeneriamo il Municipio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rigeneriamo il Municipio Roma VII. E' quanto si legge sulla pagina Facebook di Liberare Roma (LR). "Siamo stati in Municipio VII. Un tour tra le esperienze più importanti, di una comunità resistente e solidale in cammino per non lasciare indietro nessuna e nessuno - continua la nota -. Un territorio che vive l'emergenza abitativa del Centro di Assistenza Alloggiativa in Via Campo di Farnia, a Capannelle, dove ci sono più di 300 famiglie, abbandonato dalle istituzioni comunali e municipali e che durante la pandemia è stato un presidio solidale importante, unica risposta per i senza casa e gli sfrattati. L'ex Istituto Hertz, a due passi dalla metro di Anagnina è il simbolo dell'abbandono delle periferie in VII Municipio quando invece potrebbe accogliere attività per il rilancio dei servizi sociali, della cultura e realizzare nuovi posti di lavoro. Così come continua a rimanere abbandonato il Centro Polifunzionale di Arco di Travertino, spazio pubblico che il Comune non riesce, e non vuole, rigenerare creando spazi pubblici connessi al diritto alla salute. Il VII Municipio è un territorio di spazi non utilizzati, di rigenerazioni urbane possibili. Con la Rete CinEst siamo andati a Cinecittà Est, dove da tempo i comitati si battono per ottenere una piazza per socializzare e stare insieme. Spazi culturali, verdi, sostenibili, solidali: come lo è Scup Sportculturapopolare un luogo speciale che è sotto minaccia di sgombero da parte dell'Amministrazione di Roma. Un presidio che va difeso, incentivato, vissuto e attraversato e protetto dalle speculazioni. Rigenerazioni contro abbandoni. È questo lo spirito che anima Liberare Roma: costruire dalle migliori esperienze una città più giusta, più inclusiva. Un città che parli la lingua di chi la vive ogni giorno", conclude la nota di Liberare Roma. (Com)