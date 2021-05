Covid: Figliuolo visita hub vaccinali in Veneto, a Trento e Bolzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha condotto insieme al capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio una visita di due giorni in Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Nella giornata di ieri le tappe in Veneto insieme al Presidente della Regione Luca Zaia, con le visite che hanno interessato il Centro vaccinale Pala Expo di Marghera, l'hub Fiera di Padova e quello allestito a Villafranca di Verona presso il termo Stormo dell'Aeronautica militare. Il commissario ha espresso soddisfazione per l'andamento della campagna vaccinale in Veneto, specie per quanto riguarda le persone over 80 e quelle over 70, con percentuali di prima somministrazione sopra alla media nazionale, pari rispettivamente al 98 per cento e all'83 per cento. Il generale Figliuolo ha anche sottolineato positivamente la sinergia esistente tra la Struttura commissariale, la Regione, i soggetti pubblici e privati e il mondo delle associazioni. Nella mattinata di oggi la visita nella Provincia autonoma di Trento, insieme al Presidente Maurizio Fugatti, con tappe al centro vaccinale di Trento-fiere e al drive-through di Mattarello. (segue) (Com)