Covid: Figliuolo visita hub vaccinali in Veneto, a Trento e Bolzano (2)

- "I numeri della Provincia autonoma di Trento sono molto confortanti: qui siamo al 93 per cento sugli over 80 e anche sugli over 70 e i soggetti fragili siamo sopra la media nazionale", ha dichiarato il generale Figliuolo prima di evidenziare gli effetti benefici sulla campagna dell'allungamento fino a 42 giorni dell'intervallo tra prima e seconda dose dei vaccini mRNA, con un conseguente incremento di prime somministrazioni. Nel pomeriggio il trasferimento a Bolzano, dove si è svolta - con il presidente Arno Kompatscher - la visita all'hub vaccinale presso la Fiera. Il commissario ha prima di tutto rimarcato la grande attenzione posta in Alto Adige agli over 80 e ai fragili, oltre a sottolineare l'eccellente lavoro di tracciamento svolto nella Provincia autonoma, soprattutto con i test nasali. A margine degli incontri istituzionali e delle visite sul campo il Generale Figliuolo ha ringraziato tutti coloro che si trovano in prima linea nella campagna vaccinale: gli operatori sanitari, i volontari, la Protezione civile e i militari di tutte le Forze Armate. "Se l'Italia lavora assieme e fa squadra, vincerà e uscirà il prima possibile da questa pandemia", ha detto il commissario. (segue) (Com)