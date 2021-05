Covid: Figliuolo visita hub vaccinali in Veneto, a Trento e Bolzano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano nazionale il generale Figliuolo ha definito maggio un mese di transizione, con circa 17 milioni di dosi disponibili che consentiranno settimanalmente una media di oltre 450 mila somministrazioni al giorno e punte di mezzo milione. Il Commissario ha poi ribadito la decisione di aprire le prenotazioni alla fascia di età over 40, prima di esporre alcune cifre della campagna vaccinale nazionale, che sta raggiungendo traguardi importanti come quello dei 26 milioni di dosi somministrate, con 17,8 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una somministrazione. "Con l'ordinanza numero 6 del 9 aprile, c'è stato un notevole incremento delle percentuali di over 80 e fragili vaccinati in tutte le regioni unitamente a un calo netto e repentino di ricoveri, terapie intensive e decessi", ha ricordato infine il commissario, ribadendo che "la prossima apertura delle prenotazioni agli over 40 è utile ai fini programmatici, ma il focus nazionale rimane sugli over 80, visto che ne mancano ancora molti all'appello". (Com)