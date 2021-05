Cooperazione: Sereni, rilanciare il nesso pace-sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che sia davvero prioritario attuare lo spirito della legge 125/2014 che definisce la cooperazione allo sviluppo e aere integrante della politica estera italiana". Lo ha dichiarato all'Assemblea di Arcs, Culture Solidali la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione Marina Sereni, che ha aggiunto: "Ciò significa lavorare sulla coerenza tra la nostra azione di cooperazione e le situazioni di crisi più acute che dobbiamo affrontare, come quelle in Medio Oriente". "Dobbiamo lavorare sul nesso - ha spiegato Sereni - tra pace e sviluppo, così come sul nesso migrazioni-sviluppo, entrambi nelle corde della vostra organizzazione. Da Vice Ministro nei prossimi mesi vorrei concentrare l'attenzione su come far funzionare al meglio la legge 125. Dobbiamo semplificare ciò che si può semplificare in termini di procedure. Dobbiamo cercare di riportare il bilancio per la cooperazione in crescita perché è giusto mantenere l'impegno al raggiungimento gradualmente dell'obiettivo dello 0,7 del Pil in aiuto pubblico allo sviluppo, e perché le risorse a disposizione appaiono sottodimensionate rispetto all'ambizione di un Paese del G7. Dobbiamo far partecipare attraverso il Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo tutti gli attori (Osc, Enti Locali, soggetti profit) del sistema cooperazione perché possano contribuire alla programmazione e alle scelte prioritarie. Infine dobbiamo investire sulla qualità ed efficacia della cooperazione, anche aumentando la componente bilaterale. In questa cornice possiamo lavorare positivamente sul tema delle migrazioni. La dimensione securitaria, del controllo delle frontiere e dei flussi, c'è, non possiamo negare. È un aspetto che ci sollecitano anche i Paesi di provenienza e di transito. Ma non può essere la dimensione prevalente nella cooperazione che deve invece concentrarsi sulla creazione di opportunità e sviluppo sostenibile, sulle cause profonde del fenomeno. In questo senso può essere molto interessante coinvolgere le diaspore. L'Agenda dei prossimi mesi, con l'Italia presidente del G20, è ricca di eventi. Per il nostro Paese - ha concluso Sereni - saranno lo stimolo affinché si scommetta sulla solidarietà, il multilateralismo e sul ruolo del partenariato e della cooperazione allo sviluppo". (Com)