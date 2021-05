Bankitalia: Visco incontra Georgieva, focus su pandemia ed economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a Palazzo Koch, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha incontrato la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva. La visita è stata l’occasione per un produttivo scambio di opinioni e per l’approfondimento di temi di comune interesse. In particolare, hanno discusso dell’agenda della Presidenza italiana del G20, soffermandosi sulla situazione congiunturale e sulle conseguenze economiche della pandemia, dei lavori connessi con i cambiamenti climatici e dell’impatto delle nuove tecnologie sui sistemi di pagamento.(com)