- VARIE- Al via "L'arte di raccogliere – challenge", sfida per il riutilizzo creativo dei materiali riciclabili. L'iniziativa è inserita all'interno di una giornata di sensibilizzazione al decoro e alla corretta raccolta dei rifiuti, in collaborazione tra Ama e Retake Roma. Sono previsti gli interventi di Paola Carra, vicepresidente Retake Roma, Emanuele Penna, assessore all'Ambiente Municipio Roma XIII e Stefano Zaghis, amministratore unico Ama Spa. Piazza San Giovanni Battista de La Salle. (ore 10)- Sarà nuovamente accessibile e visitabile, grazie all’impegno di Città Metropolitana di Roma Capitale, il sito archeologico della Sede Istituzionale di Palazzo Valentini: un luogo dove si intrecciano cultura, arte, cibo, buon vino, e sociale. Una combinazione eno -gastronomica che si veste di storia, bellezza e inclusione. All'apertura di domani sarà presente il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Teresa Zotta. (ore 12) (Rer)