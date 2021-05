Molise: Toma aggredito al ristorante, suo consigliere in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brutto episodio per il presidente della Regione Molise Donato Toma. Mentre stava a pranzo in un ristorante di Campobasso, in compagnia del consigliere economico della Giunta, Maurizio Tiberio, è stato oggetto di pesanti offese da parte di due uomini. Tiberio è intervenuto per placare gli animi minacciando l'intervento delle forze dell'ordine, ma è stato colpito da una testata da uno degli aggressori che ha gli causato la rottura del setto nasale. Allertati dai tanti testimoni presenti, sul posto sono giunti immediatamente pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri che hanno fermato e identificato i due uomini, uno dei quali si era dato alla fuga. "E' un episodio vergognoso", ha commentato Toma.(Gru)