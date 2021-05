Medio Oriente: Idf, dalla Siria lanciati tre razzi verso il nord di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre razzi sono stati appena lanciati dalla Siria meridionale verso i territori a nord di Israele, uno dei quali è caduto in territorio siriano. Lo riferisce il profilo Twitter ufficiale delle Forze di difesa Israeliane (Idf), senza fornire ulteriori dettagli. Il quotidiano “Haaretz” sottolinea che due razzi sono caduti in territorio israeliano senza però provocare danni o feriti. Le tensioni sul confine tra Israele e Siria si vanno a sommare a quelle verificatesi oggi al confine con il Libano, dove un manifestante del Paese dei cedri, colpito questo pomeriggio dall’esercito israeliano in occasione di una dimostrazione presso la linea di demarcazione con Israele (la cosiddetta blue line), è morto per le ferite riportate. L’uomo, un giovane di 21 anni, è deceduto all’ospedale pubblico di Marjayoun, nel sud del Libano. In precedenza, il portavoce delle Idf, Avichay Adraee, aveva riferito di “colpi d’avvertimento” sparati da carri armati dello Stato ebraico contro “sospetti rivoltosi” infiltrati dal territorio libanese.(Res)