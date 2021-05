© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema mediatico è appiattito su Draghi e un grande errore del M5s non è stato nominare Fabrizio Salini in Rai, che evidentemente si è scontrato con una situazione complessa, ma è stato quello di non portare avanti una riforma che togliesse il potere di nomina dei vertici Rai ai partiti". Lo ha detto Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)