© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fronda interna ai Cinque Stelle non la sto capitanando io. Intendo continuare a fare quello che faccio, reportage, libri e a fare attività politica al di fuori del parlamento, perché la libertà conquistata rinunciando a ruoli prestigiosi, è molto importante per me". Lo ha detto Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)