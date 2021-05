M5s: Di Battista, torno se esce da governo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tornare con i Cinque Stelle, la condizione è che il Movimento esca dal governo Draghi. Anche a Conte ho detto che dipende dalle proposte e linea politica che intende assumere. Io e Luigi siamo ancora amici ma le nostre distanze politiche non ci permettono più una frequenza continua: lui ad esempio è diventato atlantista, io no. Fare qualcosa di nuovo? C'ho pensato ma aspetto qualche mese, e vedrò dopo l'estate cosa fare". Lo ha detto Alessandro Di Battista, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)