Usa: assalto al Congresso, da comitato Sicurezza Camera ok a commissione d’inchiesta

- I leader del comitato per la Sicurezza interna alla Camera dei rappresentanti Usa hanno raggiunto un accordo bipartisan per creare una commissione indipendente che avrà il compito di indagare sull'assalto del al Campidoglio degli Stati Uniti, dove il 6 gennaio scorso un gruppo di sostenitori dell’ex presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale. Lo scrive la stampa statunitense. Il presidente della commissione, il democratico Bennie G. Thompson, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con John Katko, principale esponente repubblicano in quel consesso, per introdurre la legislazione volta a formare la commissione d’inchiesta, con una votazione prevista già la prossima settimana. "L'inazione semplicemente non è un'opzione", ha detto Thompson a proposito dell’accordo, raggiunto dopo mesi di negoziati. Katko, per parte sua, ha detto che la commissione "riguarda i fatti, non la politica di parte". La presidente della Camera, Nancy Pelosi, ha affermato già pochi giorni dopo l’attacco a Capitol Hill che era imperativo creare una commissione bipartisan e indipendente per far luce sull'attacco, sulla falsariga dell'indagine condotta sui fatti dell’11 settembre 2001.(Nys)