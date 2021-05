Argentina-Usa: Fernandez con inviato Kerry, focus su agenda clima e negoziato con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ratificare l'adesione dell'Argentina all'agenda verde promossa dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e fare il punto sui progressi del processo negoziale con il Fondo monetario internazionale (Fmi) alla luce anche del recente colloquio con il direttore Kristalina Georgieva. Questi i due punti principali discussi questo venerdì a Roma dal presidente Alberto Fernandez e l'inviato speciale Usa per il clima, John Kerry, in un incontro tenuto al margine di un evento sul clima organizzato dalla Pontificia accademia delle Scienze. "E' stata una riunione molto positiva", ha detto Kerry al termine della riunione in dichiarazioni raccolte dalla stampa argentina. L'inviato di Biden ha spiegato che "ovviamente abbiamo parlato di cambiamento climatico e Fernandez si è detto disposto a promuovere la discussione ambientale nella regione" e ha confermato che si è parlato del negoziato con l'Fmi e della riunione di Fernandez con Georgieva. "Non si tratta esattamente della mia area ma (il presidente) mi ha detto che si è trattato di una buona riunione e penso che sia un fatto costruttivo", ha affermato. (segue) (Res)