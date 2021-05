Brasile: presidente Banca centrale, fiducia su ripresa economica ma cresce il debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale del Brasile (Bc), Roberto Campos Neto, ha affermato che i dati economici più recenti mostrano maggiore fiducia in merito a una ripresa economica e che le proiezioni di espansione del Prodotto interno lordo (Pil) per il 2021 sono incoraggianti. Di contro il presidente della Bc è tornato ad esprimere preoccupazione per quanto riguarda la crescita del debito pubblico del Brasile. Campos Neto è intervenuto in un evento virtuale promosso da Bank of America. Secondo il presidente dell'istituto di credito, il Paese esce dalla crisi legata al Covid-19 come uno dei peggiori tra i paesi emergenti in termini di innalzamento del rapporto debito-Pil, che ha portato a un'evoluzione della curva dei tassi interni tra le penalizzanti rispetto ad altre realtà. Il presidente della Bc ha affermato che un aumento ingiustificato della spesa pubblica con l'idea di rafforzare l'economia avrebbe l'effetto netto opposto "poiché sarebbe interpretata come una violazione dell'impegno verso un rispetto delle regole di sostenibilità debito. Si può spendere di più per combattere, ad esempio, la pandemia, ma è necessario che questi costi aggiuntivi siano ben spiegati", ha concluso. (Brb)