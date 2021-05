Medio Oriente: inviato Usa per affari palestinesi Amr atterrato in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa per Israele e Affari palestinesi, Hady Amr, è atterrato questa sera a Tel Aviv, mentre l'amministrazione del presidente Joe Biden lavora per allentare le tensioni tra Israele e palestinesi a seguito della recente ondata di violenza a Gaza e nel resto dei territori dello Stato ebraico. Lo riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz", sottolineando che Amr dovrebbe tenere un ampio giro di incontri con rappresentanti del ministero degli Esteri israeliano, del ministero della Difesa e probabilmente anche con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Fonti israeliane ritengono che l'arrivo di Amr in Israele segnali un interesse più profondo da parte dell'amministrazione Biden a spingere per un cessate il fuoco tra le parti coinvolte, forse anche in vista della convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite previsto per domenica prossima. Washington "sta lavorando con palestinesi, israeliani e altri partner regionali a favore di una pace sostenibile", ha sottolineato lo stesso Biden, porgendo gli auguri della Casa Bianca ai musulmani negli Stati Uniti e in tutto il mondo per le celebrazioni dell'Eid al-Fitr, la festa che conclude il mese sacro di Ramadan. "Siamo stati felici nel vedere le celebrazioni dell'Eid in tutto il mondo, ma sappiamo che quest'anno la situazione in Terra santa sta pesando sui musulmani, comprese le nostre comunità qui negli Stati Uniti", ha affermato Biden. (Res)