Usa-Russia: Blinken pronto a discutere “potenziale cooperazione” con omologo Lavrov (2)

- Blinken si recherà in Danimarca, Islanda e in Groenlandia dal 16 al 20 maggio. Inizierà il suo viaggio a Copenaghen, dove incontrerà la premier Mette Frederiksen e il ministro degli Esteri Jeppe Kofod per discutere in merito ai "forti legami bilaterali, l'impegno a combattere la crisi climatica e il nostro comune interesse a rafforzare le relazioni transatlantiche", come si legge in una nota del Dipartimento di Stato. Il segretario "incontrerà leader e innovatori che guidano la transizione alle tecnologie verdi e lavorano per combattere il cambiamento climatico. Si impegnerà anche con il ministro degli Esteri Kofod, il ministro degli Affari esteri e della cultura faroese Jenis av Rana e il ministro degli Affari esteri, degli affari e del commercio della Groenlandia Pele Broberg per discutere del rafforzamento della nostra partnership con l'intero Regno e dei nostri sforzi comuni nell'Artico e Alto Nord". (segue) (Nys)