Usa-Russia: Blinken pronto a discutere “potenziale cooperazione” con omologo Lavrov (3)

- Blinken si recherà quindi il 17 maggio a Reykjavik, in Islanda, dove incontrerà il presidente Gudni Johannesson, la premier Katrin Jakobsdottir e il ministro degli esteri Gudlaugur Thordarson. Discuteranno delle relazioni tra Stati Uniti e Islanda, un impegno condiviso per la promozione dei diritti umani, l'azione contro la crisi climatica, il rafforzamento delle relazioni transatlantiche e la sicurezza artica. Il segretario visiterà anche la base aerea di Keflavik. Mentre si troverà a Rekyavik, Blinken parteciperà alla riunione ministeriale del Consiglio artico dal 19 al 20 maggio. "Il segretario attende con impazienza di unirsi agli altri sette Stati artici e alle sei organizzazioni partecipanti permanenti che rappresentano le popolazioni indigene dell'Artico a questo raduno biennale. Durante l'incontro, il segretario promuoverà gli sforzi per sostenere l'Artico come regione di pace, libera da conflitti, dove i membri del Consiglio artico collaborano su priorità condivise per proteggere il benessere delle comunità artiche e affrontare la minaccia e gli impatti sempre crescenti del clima crisi. Il Segretario avrà anche incontri bilaterali con altri Stati artici", prosegue la nota. (segue) (Nys)