Italia-Usa: il 19 maggio cerimonia donazione Usaid all’ospedale pediatrico genovese Gaslini

- Si terrà mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 11 presso l'Aula Magna dell'Istituto Giannina Gaslini una cerimonia istituzionale in occasione di un'importante donazione all'ospedale pediatrico genovese disposta dal governo degli Stati Uniti attraverso la sua Agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid). Ne dà notizia l’istituto in una nota. Alla cerimonia, che durerà un'ora, interverranno il console generale degli Stati Uniti a Milano Robert Needham, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente dell'Istituto Gaslini Edoardo Garrone e il direttore generale Renato Botti. All'evento presenzieranno il prefetto di Genova Carmen Perrotta e il questore Vincenzo Ciarambino.(Com)