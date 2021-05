Giustizia: Consulta, no ad applicazione analogica di legge penale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte ha evidenziato che il giudice del procedimento principale non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che, a fronte di una relazione affettiva durata qualche mese e caratterizzata da permanenze non continuative di un partner nell'abitazione dell'altro, la vittima potesse essere considerata, alla stregua del linguaggio comune, come persona già appartenente alla medesima "famiglia" dell'imputato, ovvero con lui "convivente". In assenza di questa dimostrazione, ha concluso la Corte, l'applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia anziché di quello di atti persecutori costituirebbe il frutto di una interpretazione analogica a sfavore del reo della norma penale, come tale vietata dall'articolo 25 secondo comma della Costituzione. (Com)